Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo mercoledì 3 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per l’Oroscopo Paolo Fox si parte come sempre dai Gemelli. La presenza di numerosi pianeti in aspetto favorevole sembra regalare a queste giornate delle grandi potenzialità, utili a sviluppare nuove idee e progetti capaci di rivelarsi particolarmente fruttuosi. Venere favorevole potrebbe aiutare a recuperare un legame sentimentale che negli ultimi mesi dello scorso anno potrebbe essersi trovato a vivere qualche difficoltà.

E ora è la volta della Bilancia. Nonostante qualche piccola incertezza legata alle grandi trasformazioni che stanno avvenendo, questo sembra essere un momento di grande forza. L’amore potrebbe veder nascere qualche piccola incertezza dovuta ad alcune aspettative troppo alte, ma questo anno aiuterà a cementare i rapporti regalando grandi soddisfazioni.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E infine nell’oroscopo Paolo Fox arriva l’Acquario. L’agitazione di questi giorni potrebbe dar vita ad alcune distrazioni capaci di far nascere qualche piccolo conflitto, ma aprirà una importantissima fase ricca di cambiamenti.

