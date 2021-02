Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Anche i Segni di Terra protagonisti dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, a proposito di Capricorno, Vergine e Toro? Non ci resta che scoprire le previsioni dell’astrologo.

Che giornata sarà per Vergine e Capricorno secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’analisi delle previsioni per i segni di Terra si apre con i riflettori puntati sulla Vergine. La grande razionalità e la logica stringente che caratterizza i nati nel segno sembra poter essere messa in difficoltà da alcuni rapporti sentimentali che sembrano sfuggire ad una comprensione immediata. La giornata di oggi invita a cedere al compromesso per riuscire a superare alcune situazioni di stallo che potrebbero rivelarsi difficoltose da gestire.

Ora è il momento del Capricorno per quanto riguarda le previsioni dell’astrologo. Dopo un 2020 abbastanza pesante, queste settimane invitano ad imporsi per affermare i progetti che si intende portare avanti. In ambito lavorativo potrebbe rivelarsi necessario porre alcuni limiti che lascino tempo anche per dedicarsi alle questioni familiari e sentimentali.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Per l’Oroscopo di Paolo Fox ora è la volta del Toro. La giornata di oggi sembra poter portare un po’ di tensione a causa di alcuni contrasti nati all’interno dei rapporti più stretti. Le incertezze riguardanti il futuro potrebbero creare qualche disagio, portando qualcuno a riversare sugli altri la propria frustrazione.



