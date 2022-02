Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: avete voglia di maggiore libertà, attenzione però all’importanza di liberarsi di alcune sicurezze. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra i due poli. Superare questa fase di stress psicologico è fondamentale per vivere in maniera spensierata le emozioni del grande amore.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Cercate di dare meno peso ai particolari, sopratutto in amore. La confusione che genera questo atteggiamento può implicare unicamente inutili malumori. Andate oltre lo stress derivante da alcuni imprevisti, lottate con la giusta forza di volontà.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i Gemelli questo giovedì sarà leggermente agitato, sopratutto nel rapporto con gli altri. Alcune discussioni di lavoro mancano di punti di riferimento, forse qualcosa non va proprio con il vostro capo. Non siete soliti restare allo scuro delle cose, per questa ragione i dubbi vi rendono decisamente più nervosi.

