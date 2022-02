Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 3 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: siete alla ricerca di programmi interessanti per il weekend, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Cercate di dedicare più tempo possibile alle relazioni, evitando al contempo le discussioni futili. Attenzione ad alcuni dissapori in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Passiamo adesso alle previsioni di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Per questa giornata cercate di essere cauti e pazienti. Siete il segno dell’irruenza e spesso non riflettete abbastanza prima di parlare. Attenzione quindi all’istinto sopratutto in amore, il cielo è comunque interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Cercate di tenere sotto controllo la forma fisica sopratutto in vista del prossimo fine settimana. Attenzione a qualcuno che cercherà di remarvi contro, le vostre idee potrebbero essere ostacolate. Dalla primavera in poi i nuovi proteggerti potrebbero portare successi importanti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA