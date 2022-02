Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione la Luna favorevole insieme a Giove e Marte portano grande forza per l’amore. Se alcune questioni del passato hanno generato agitazione è possibile recuperare e tornare ad amore. Seguite le strade giuste per dare seguito agli obbiettivi che avete scelto per la vostra vita.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro: siete sottotono a causa delle trasformazione della vostra vita, forse anche condizionati dalla solitudine del momento. Manca qualcosa dal punto di vista emotivo, la diversità che vi caratterizza vi sta allontanando dai rapporti più profondi. La presenza di Marte indica novità e al contempo stress, arriveranno tempi migliori per tornare in auge.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. La lungimiranza di questo oroscopo è incredibile, le crisi degli ultimi giorni saranno infatti superate. I successi personali sono in arrivo grazie ad un periodo decisamente favorevole. Oltre a questo giovedì anche le prossime settimane saranno davvero importanti sotto diversi punti di vista.

