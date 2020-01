Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 3 gennaio 2020, previsioni: Ariete e Toro al top, Cancro flop

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 gennaio 2020: previsioni Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, 3 gennaio 2020. Andiamo a vedere cosa ha raccontato il noto astrologo per Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete ha un fine settimana che non annuncia il recupero che sarà il tema che domina il cielo a partire da marzo. Si è molto nervosi e si è desiderosi che si sblocchino compravendite e altre questioni privati. Sono periodi buoni se ci si vuole sposare o convivere. Comunque ora si è in procinto di iniziare nuovi e grandissimi progetti. Il Toro è più forte in questo weekend e la Luna andrà nel segno. Se si vuole ora parlare d’amore si può dire quello che si pensa. Adesso si farà una sorta di appello per capire chi ci sta e chi no. I Gemelli hanno stelle importanti, si è al centro di una piccola rivoluzione che porta lontano. Peccato solo per Marte in opposizione. Attenzione a quando si è in vacanza e ci si stanca, ci vuole relax e i nodi si risolveranno molto presto.

Cancro, Leone e Vergine: che giornata sarà secondo l’Oroscopo di Paolo Fox?

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi venerdì 3 gennaio. Ecco cosa ha detto per Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro ha stelle turbolente. Se ci si deve interrogare si capirà che non si è molto contenti. Se si lavora con persone in famiglia c’è agitazione. Attenzione alle responsabilità. Fine settimana porta serenità. C’è chi approva e chi no. Il Leone ha strade non più percorribili che si interrompono perché Saturno che si trova in questa posizione significa dare stop a certi stili di vita. La Vergine ha un venerdì che nasce con Giove, Luna e Saturno favorevoli. Non mancano le buone idee ma adesso c’è voglia di agire e reagire, pronti a mettere il turbo nel raggiungimento di diverse situazioni importanti. Cosa accadrà lo dirà però solo il tempo e la forza che ci si metterà quando si affronteranno situazioni importanti.

