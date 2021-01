Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 gennaio 2021/ Che giornata sarà per Gemelli, Bilancia, Acquario?

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni d’Aria: oggi 3 gennaio 2021

Soffermiamoci sui segni d’Aria seguendo il racconto dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 3 gennaio 2020. Si tratta dei segni di Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli: un po’ di nervosismo

Il nuovo anno sembra poter portare delle nuove importanti risorse per i Gemelli, ma questi primi giorni potrebbero veder nascere un po’ di nervosismo capace di influire negativamente su una situazione sentimentale già parzialmente compromessa. L’oroscopo Paolo Fox però avverte, attenzione a non lasciarsi andare ad affermazioni spiacevoli…

Bilancia e Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per oggi?

Le grandi difficoltà portate nell’ultimo anno da un Saturno contrario dovrebbero essere lasciate indietro per dedicarsi alle importanti trasformazioni che stanno per verificarsi. Per i nati sotto il segno della Bilancia nel corso dei prossimi mesi molti avranno l’occasione di reinventarsi, ritrovando anche una buona sintonia sul piano relazionale.

Acquario: Giove e Saturno positivi

Analizzando l’oroscopo Paolo Fox si scopre che il transito che Giove e Saturno stanno compiendo all’interno dell’Acquario sembra assecondare la natura rivoluzionaria di questo segno, aumentandone la capacità di mettersi in gioco. Queste giornate invitano ad abbandonare il passato per dedicarsi a nuovi progetti.



