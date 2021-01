Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 gennaio 2021/ Previsioni Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, previsioni segni di Terra: oggi 3 gennaio 2021

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, domenica 3 gennaio 2021. Diamo uno sguardo da vicino ai segni di Terra e cioè Toro, Vergine e Capricorno.

Toro: 2021 di novità secondo Paolo Fox e il suo oroscopo

L’arrivo di questo 2021 invita a mettersi in gioco, ma con una certa prudenza: bisognerà prestare particolare attenzione a non lasciarsi trascinare il situazioni sbagliate. Dopo un paio di giornate sottotono, oggi si potrà finalmente contare su un po’ di forza in più per riuscire a gestire tutte le questioni pendenti.

Vergine e Capricorno, cosa ci rivela l’oroscopo di Paolo Fox?

L’inizio di questo anno sembra poter portare alcuni grandi cambiamenti che meritano di essere programmati con tutta la cura e l’attenzione possibile. Una Venere favorevole sembra offrire un buon supporto anche per quel che riguarda la sfera amorosa per i segni del Vergine, permettendo di sanare con maggior facilità le fratture nate durante il mese di Dicembre.

Capricorno: consapevolezza diversa

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Capricorno sono in arrivo le grandi trasformazioni vissute nella fine del 2020 sembrano aver portato i nati nel segno a maturare una diversa consapevolezza di sé che potrebbe aiutare nella realizzazione di alcuni progetti futuri. La Luna in ottimo aspetto potrebbe aiutare a definire con maggior precisione alcune iniziative che potranno prendere piede a partire dalla primavera.



