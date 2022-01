Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox della vigilia di Natale

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di lunedì 3 gennaio 2022.

Per l’Ariete si inizia in maniera confusa ma questo non significa che le cose non vadano bene, ma che c’è bisogno di rivedere alcuni accordi e magari semplicemente migliorare quello che stai facendo. C’è una grande differenza, secondo me: mentre nel 2020 Giove e Saturno erano contro e quindi ti sei sentito veramente afflitto, forse anche al centro di problematiche personali e legali che non sei riuscito a superare, nel 2021 qualcosa si è mosso. Adesso bisogna riprendere quota e ricordare che i prossimi 2 anni sono ancora più importanti. Quindi siccome io so che l’Ariete fermo non sta, non ho nemmeno bisogno di incoraggiarlo. Forse bisogna solo capire cosa sta accadendo in amore: tu non capisci quello che accade e ancora meno lo capiscono quelli intorno a te. Distacchi da colmare?



Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox rivela oggi una grande passionalità. Il fatto che Urano nel segno da tempo stia segnalando cambiamenti di lavoro, è probabile che abbia generato qualche conflitto, per necessità, virtù, scelta: tutto sta cambiando. Ora però la cosa bella è che ti stai ricordando dell’amore e quidni in questo periodo le emozioni valgono ora, anzi dico a tutti i single di iniziare a guardarsi attorno.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: ci sono delle novità importanti che possono riguardare anche la famiglia. Delle volte non si è proprio colpiti da qualche buona notizia, ma le buone occasioni possono capitare al nostro compagno, alle persone che amiamo. Può darsi che in questi giorni tu per interposta persona abbia ricevuto una bella novità. È nato con Giove e Saturno attivi questo nuovo cielo e Saturno è il pianeta delle buone acquisizioni.

