Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di lunedì 3 gennaio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: sempre questo assedio di pianeti nel tuo segno, che alla fine mi piace, perché ti piace essere al centro dell’attenzione e fare tante cose. Il Capricorno non è un tipo che sa stare fermo: nel lavoro dà il massimo purché faccia qualcosa che gli piace, altrimenti può diventare anche pigro. Possibili colpi di fulmine, passione: ho già detto che il Capricorno in questi ultimi mesi sarebbe stato cercato. Sarebbe il caso di vivere le relazioni in modo più passionale, senza farsi troppi problemi.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: in questo momento vuole liberarsi di qualche peso, ma non sa bene come fare, cosa fare. Meglio scendere a patti con la realtà: forse è importante in questo periodo evitare di credere nelle utopie. Lo so che tu sei un romantico, uno che crede che nella vita si debba portare avanti le proprie istanze, però sempre più ci accorgiamo di vivere in un mondo fatto di regole e accettare compromessi diventa complicato. Molto importante in questo periodo mantenere il controllo di tutto, anche in amore.

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: questo segno spero che voglia veramente voltare pagina, non mi stancherò mai di ripetere che Giove può portare un’amicizia speciale, una persona sincera con cui relazionarsi. Sarebbe importante vivere un amore, soprattutto per coloro che sono rimasti troppo tempo da soli. Coppie sempre più forti, quelle che si vogliono bene: in questo momento è anche possibile risolvere un contenzioso legale. Non è un periodo miracoloso, ma certamente ti senti più pronto all’azione rispetto al passato e addirittura, più andremo avanti nel tempo, se ci sono stati dei nemici o gente per cui te la sei presa parecchio, ti renderai conto di aver perso un sacco di tempo. Devi volerti più bene e desiderare solo il meglio per te.

