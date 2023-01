Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 3 gennaio 2023 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, difendere gli altri e le persone amate è quasi un obbligo. Persino quando hanno torto: riesci a difenderle se ci tieni, anche se poi bisogna lavare i panni sporchi in casa. Quindi, se una persona si è appoggiata un po’ troppo a te, come sto ricordando da qualche giorno, adesso giustamente pretendi il tuo, quantomeno pretendi che certi errori non siano più ripetuti. Il Leone è un segno che, a volte, sgrida e rimprovera le persone che ha attorno, ma c’è un senso, se lo fa.

Vergine, in questo periodo, devi innanzitutto pensare a qualcosa di utile per ritrovare tranquillità. Ritengo che tanti nativi del segno siano rimasti un po’ afflitti da qualche fastidio fisico, quindi ritrovare una “buona lena” e anche una buona energia è la cosa principale. Questo mese di gennaio sarà abbastanza interessante per i sentimenti, anche se penso che, entro marzo, la maggioranza dei nati Vergine dovrà rivedere un accordo di lavoro. Una cosa che ti dispiace è che tu potresti guadagnare di più, però non puoi: evidentemente c’è un blocco in un contratto e quindi vuoi trovare una situazione che ti permetta di uscire da un certo gap che vorresti, in qualche modo, superare. Lo spirito critico presente in ogni tipo del segno dev’essere sfruttato al meglio, ma in maniera positiva.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, il 2022 si è chiuso in maniera un po’ particolare, quindi nel 2023, inevitabilmente, ci sono degli strascichi: dubbi personali, familiari, amorosi, come una spada di Damocle che rappresenta la paura che si ripresenti un problema o una difficoltà. Non bisogna però viaggiare con queste incertezze, perché altrimenti si rischia di stare male. Un po’ di pazienza! Ricordiamo che Venere, finalmente, ritrova una bella posizione planetaria: un trigono! Quindi se ci sono problemi in amore, se ne potrà parlare e chi ha chiuso una storia si dedicherà ad altro.

Scorpione, andiamo incontro a un fine settimana importante: lo dico da adesso, così che chi vuole parlare d’amore sarà piuttosto favorito, soprattutto venerdì e sabato. La giornata dell’Epifania spiccherà un po’ di più. Chi pensa di cambiare casa, spendere soldi per una ristrutturazione o avvicinarsi al luogo di lavoro, entro marzo, farà delle richieste. Certo che, soprattutto per i pendolari o per le persone che hanno problemi nello sviluppare la propria attività, per vari motivi, questo è un periodo molto stancante: molti penseranno, entro maggio o giugno al massimo, “do un taglio a tutto oppure cedo”. Questo periodo mette in guardia solo dagli eccessi in amore.











