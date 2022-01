Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di lunedì 3 gennaio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni della vigilia di Natale secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox parte con una Luna molto interessante e questa è una giornata che regala qualcosa di più, anche una visione del futuro migliore. Non sembra un periodo da sottovalutare, anzi! I progetti che hai completato o iniziato negli ultimi mesi del 2021 vanno forte, un po’ di stanchezza per contratti e accordi. Se per esempio c’è un ex che chiede qualcosa, se un datore di lavoro non ti soddisfa o se tu hai delle vertenze aperte, bisogna stare un po’ attenti. Come ho ricordato, evidentemente se sei sotto contratto o con un contratto in scadenza sarà da primavera in poi che dovrai rivedere tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: il segno del Cancro in questa giornata è un po’ giù di tono: non vorrei che ultimamente ti sia un po’ chiuso in te stesso. Sappiamo che ci sono stati dei blocchi, per qualcuno più importanti, per altri meno, di lavoro o degli ostacoli da superare: magari stai facendo una cosa bellissima che però richiede un impegno esagerato. Ecco che a volte ti senti un po’ incompreso, come se oggi queste stelle segnassero una pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Al Leone lo ripeto, vanno tutti i miei complimenti perché con Saturno opposto, nel 2021 è riuscito a fare delle cose pazzesche. Addirittura chi si è dovuto allontanare da un certo progetto di lavoro o chi per anni ha fatto la stessa cosa e si sta dedicando ad altro, sta riuscendo! Magari hai avuto anche una bella qualifica, promozione, cambiamento, però a livello di soldi zero. Quindi per ora sono arrivate solo soddisfazioni morali, mentre chi invece non avesse avuto ancora molto è pregato di agitare le acque, perché in questo momento sia chi è alle prime armi, sia chi ha una buona esperienza, con la giusta preparazione e positività, potrà ricevere una bella novità o opportunità. Non stressare troppo il tuo fisico: in questi giorni sei un po’ stanco oppure di recente hai avuto qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA