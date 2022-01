Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di lunedì 3 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox presto farà un grande salto ma dovrà capire chi ha attorno, perché è facile sentirsi un po’ isolati, persino se sei già accanto a delle persone: chi convive da poco, o si è sposato di recente, è agitato, le responsabilità pesano. Se ci sono figli in arrivo, una casa da cambiare o acquistare, ancora peggio! Chiedo a tutti i nati Bilancia di non buttare le acquisizioni che comunque son state fatte nel 2021. Non affrettare le scelte, è meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Lo Scorpione si trova al centro di una grande rivoluzione: innanzitutto sei protagonista. Cerca di non agitare troppo le acque. A volte anche solo per il piacere di sollevare un polverone, dici delle cose che gli altri non accettano, oppure puoi diventare provocatore. In questo ruolo rischi di guadagnare qualche antipatia e perché devi metterti in questo ruolo così spiacevole? È possibile lasciare tutto quello che non funziona a favore di un’altra possibilità, un altro stile di vita, che diventerà di riferimento nel 2022.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: si parte in maniera interessante, ma il clou del 2022 sarà intorno a maggio, giugno, luglio. Ora stai semplicemente riprendendo le fila di un discorso interrotto tempo fa e questo vale anche per il lavoro: dopo mesi di stallo, si riparte, ma in maniera molto cauta. Se una storia è nata da poco va protetta: le emozioni che nascono in questo periodo sembrano leggere, forse anche superficiali ma nel tempo possono diventare qualcosa di più.



LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA