Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 3 giugno 2019, previsioni: Sagittario, Capricorno, Leone

Oroscopo oggi lunedì 3 giugno 2019

Torna l‘oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 3 giugno 2019. Andiamo a vedere quanto raccontato sulle frequenze di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e stelle. Il Leone si trova a vivere una settimana molto importante, baciata da una Venere che regala soddisfazioni sotto il punto di vista dei sentimenti. Anche un ottimo Giove e un Sole favorevole regalano la possibilità di dare un cambio di passo al loro momento. Mercurio è favorevole per lo Scorpione che in questo periodo potrebbe avere delle buone risposte. Ci si troverà ad avere inspirazione in amore e quindi la possibilità di trovare la forza per reagire anche di fronte alle avversità. La Vergine non si deve affaticare, il consiglio però è quello di aspettare perché molte situazioni complicate potrebbero alla fine risolversi da sole col passare del tempo. La Luna sarà da domani nel segno della Bilancia che già da oggi però potrebbe iniziare a vedere il sereno su di sé. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: il segno ha una nuova buona settimana baciata da una bella Venere e da un ottimo Giove. Il Sole anche è favorevole e c’è una grande voglia di riscatto con queste buone stelle. L’unico monito o avvertimento che potrebbe partire è quello di non perdere tempo di moderare magari l’ambizione questo sì e di ascoltare ciò che hanno da dire gli altri. Vergine: Con la Luna nel segno della Vergine per questo segno la settimana sarà impegnativa ma anche fruttuosa. L’estate è partita con delle opportunità e con cambiamenti, opportunità, relazione e confronti. Il segno vorrebbe cambiare tutto e probabilmente è necessario farlo magari il gruppo, l’azienda o il ruolo. Non ci si deve affaticare più di tanto perché tante situazioni alla fine si sistemeranno da sole. In amore il segno è diventato molto critico. Bilancia: buona nuova settimana con la Luna che martedì sarà nel segno. Alla fine di maggio questo è stato tra i segni più forti poi però c’è stato un calo perché anche se è stata vinta una sfida poi sono arrivate le preoccupazioni e le ansie. L’amore può proteggere e in questo momento c’è bisogno di stare per conto proprio. Qualche Bilancia cercherà un luogo, una casa, un appartamento, una stanza dove rifugiarsi. Scorpione: con Mercurio favorevole il segno può avere delle risposte che non sono ancora arrivate negli ultimi tempi e che riguardano anche il lavoro. Bisogna accettare anche certe situazioni nonostante non siano più splendenti come prima. Uno o due anni fa c’è anche chi ha cavalcato l’onda, ha avuto una promozione adesso bisogna mantenere più che inventare. Ci sarà una buona inspirazione in amore. Il segno è più convinto rispetto al mese scorso.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: la giornata di oggi sarà molto dubbiosa, ma presto arriveranno delle buone risposte e l’estate è la stagione delle grandi risposte e dei grandi impegni. Tutto quello che sarà accettato anche con il beneficio del dubbio nei prossimi giorni potrà apparire interessante. Capricorno: le piccole o grandi vittorie degli ultimi tempi non consentono un accesso diretto a quello che si vorrebbe fare. È stata accumulata tanta esperienza ma adesso non dipende solo dal segno stesso. Evidentemente ci sono delle risposte che devono arrivare da un’azienda o da capi. Acquario: Molti anche tra i più soddisfatti vogliono cambiare lavoro. Entro due o tre anni vogliono fare qualcosa di nuovo. Poi tutto dipende dall’età. Pesci: il segno parte sottotono quindi oggi sembra che tutto sia contro. Il segno sa come è fatto. Ci sono delle giornate in cui non si sente l’amore, quando questo manca, in particolare della persona che sta al fianco, o magari perché è lontana o perché è distratta tutto cambia. È difficile vivere con questa tensione addosso e molti nati sotto il segno dei Pesci non lo ammettono soprattutto gli uomini fanno i duri e giocano a fare quelli che non perdonano mai.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo il giro dell’oroscopo con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: prime giornate del mese molto intriganti per il segno in questione. L’invito è quello di relazionarsi agli altri in maniera davvero molto diretta. Può arrivare un rilancio anche sotto il punto di vista del lavoro. Toro: c’è grande forza in questa giornata e Saturno è in aspetto decisamente importante. Il pianeta funziona e quindi possono arrivare delle proposte molto interessanti, anche se è chiaro che è molto importante quello che è stato fatto negli ultimi anni. Se poi il segno non ha voglia di rischiare ed è svogliato allora è un altro conto. Va ricordato che l’astrologia propone, ma che noi possiamo anche evitare di ascoltare le stelle. Il segno tornerà ad essere di riferimento per gli altri anche se si sente sempre un po’ troppo affaticato. Gemelli: il segno apre una settimana confusa e ci sono diverse situazioni in ballo che si possono considerare offuscate. Venere nel segno zodiacale non farà dimenticare l’amore. Cancro: in questi giorni il segno è sotto pressione o perché c’è un nuovo progetto e si è in fermento con la voglia di fare tante cose oppure semplicemente c’è qualcosa di sbagliato da correggere che riguarda il passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA