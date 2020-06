Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2020/ Cancro, Leone, Capricorno e Scorpione

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2020: Cancro e Leone

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta avanti nell’analisi con due segni. Cancro: dopo un inizio di settimana pesante e qualche parola di troppo ora si può recuperare. Tra oggi e domani ci si può rinconciliare con una persona. E’ importante sentirsi amati. Se c’è stato disagio ora si deve tornare ad essere maggiormente miti. Piace la battutina di troppo anche per stupire, ma qualcuno si può offendere.

Leone: in questo mercoledì si può perdere la pazienza, a volte si tollera altre non si riesce a farlo. Il segno vuole essere accentratore nel senso che se c’è qualcosa di bello si vuole far riferimento a lui. Non ha tutti i torti, il segno si è dato da fare per raggiungere un certo risultato. Visto che non si sente coesione attorno si minaccia di andarsene o vivere col muso lungo anche sul lavoro. Dentro c’è la luce dell’amore che con Venere favorevole può essere spesa per esplorare certi rapporti.

Capricorno e Scorpione

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Capricorno: si deve agire con calma. Giugno e luglio avranno Mercurio opposto, si deve fare attenzione economicamente. Non si deve fare il passo più lungo della gamba con le acquisizioni. In amore stelle neutre. Chi ha una storia la continua, chi non ha niente sta bene così.

Scorpione: si è molto intuitivi con una bella Luna, si è appassionati dal mistero e questo porta ad avvicinare persone che sono incomprensibili o magari dietro questa parvenza misteriosa nascondono un bel nulla. Non è l’amore che intriga, ma le questioni di lavoro. Se si è dipendente l’azienda ha subito una trasformazione e deve cambiare qualcosa.



