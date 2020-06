Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2020/ Le stelle a I Fatti Vostri: Toro flop e…

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 giugno 2020: Toro e Gemelli due stelle

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni a due stelle. Toro: giornate di trambusto, la colpa non è del segno. Ci sono tante persone attorno che non fanno il loro dovere. Il segno è fatto di buoni e cari, spiritosi e ironici però attenzione a non stuzzicarli. Se ci si sente presi in giro entra in ballo il segno di terra e diventa estremamente collerico. Attenzione in questi giorni. Gemelli: il segno è in calo. Ci sono delle piccole questioni economiche da risolvere. Dal punto di vista affettivo si comanda anche se c’è una crisi. Se c’è una separazione o un problema grave è il segno ad aver detto stop, indicando di fermarsi e ripassare quando si avranno le idee convinte.

Pubblicità

Bilancia, Sagittario e Capricorno a tre stelle

Ecco i segni a tre stelle: Bilancia, Sagittario e Capricorno. Bilancia: il segno è in leggera crescita rispetto a ieri. C’è comunque tanta confusione sia dentro che fuori. Giugno e luglio saranno particolari con Mercurio e Giove in aspetto complesso. Si cresce, ma non si trova quello che si voleva. Si è un po’ arrabbiati e in ansia. Non ci sono idee chiare su quello che si farà in autunno. Si devono avere delle certezze, per questo ora si è in balia dei venti. Sagittario: prima o poi finirà il conflitto che magari non si sente direttamente. Troppe opposizioni planetarie e soprattutto quella di Venere fa sentire un vuoto attorno. Ci si mette nei panni di chi ha avuto una persona al fianco per tanto tempo e afflitti dal lockdown non si pensava di stare vicini a qualcuno che ha sollevato dei problemi. C’è bisogno di libertà che non è ancora possibile. Capricorno: c’è bisogno di una marcia in più, di uno sprone però a volte si è causa del proprio male. Tante volte si è detto alle persone che c’era voglia di fare, per risolvere i problemi. Gli altri contenti hanno atteso, ma pur di non discutere il segno si è caricato troppo con pesi che non competevano. Ora però se ci si lamenta che le spalle fanno male non si deve esagerare, in parte alcuni se la sono cercata.

Quattro stelle: Cancro, Vergine, Scorpione e Acquario

Cancro, Vergine, Scorpione e Acquario sono segni a quattro stelle. Cancro: il segno ha iniziato la settimana in maniera pesante e nervosa. Spesso si vivono tormenti per poi passare alla serenità. Chi lo circonda sa che il segno è fatto di lunatici. Vergine: nessun dubbio che in questo periodo ci sia grande forza e che ci sia grande capacità decisionale. Ci sono momenti in cui ci si stanca esageratamente e ci sono forti tensioni. Chi va d’accordo in famiglia potrebbe avere dispute col partner.

Pubblicità

Scorpione: il segno vuole innamorarsi e condividere con gli altri una grande sensazione di benessere. Il fatto di essere attratti da ciò che è misterioso porta a vivere delle tensioni col mondo circostante, circondandosi di persone poco chiare. Acquario: si sta bene, ma solo se si segue il proprio istinto. Non si devono fare errori legati alla diplomazia, portando avanti cose solo se è importante non creare problemi agli altri. Si cercano nuove opportunità.

Ariete, Leone e Pesci al top: cinque stelle

Concludiamo con i segni top, quelli a cinque stelle. Ariete: incontro importante quello che si potrebbe fare in questi giorni con persone che risolvono dei problemi. Giove è dissonante e soprattutto se si è nati a fine marzo ci sono delle difficoltà da affrontare, ma il periodo è positivo perché qualcuno viene in aiuto. Ci si potrebbe sentire vittime di una piccola ingiustizia. Leone: il segno è molto forte. Ogni tanto ci si sente bloccati perché la debolezza accusata è solo mancanza di consensi. Chi testimonia affetto porta a recuperare alla grande. E’ un momento con segni positivi questi. Pesci: giornata positiva con altalenanza di sensazioni. Si è vittime di quanto accaduto da marzo e si è stanchi di dover giustificare tutto. Le situazioni trasgressive devono uscire allo scoperto.

Clicca qui per il video da I Fatti Vostri



© RIPRODUZIONE RISERVATA