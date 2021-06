Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 3 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro è un momento in cui c’è bisogno di coraggio perché Venere è attiva, sarà importante nei prossimi dei prossimi mesi. Una Venere dolce che dice ai nati sotto questo segno di trattare con la dovuta attenzione il tema delle relazioni sentimentali dopo aver dato tanta attenzione al lavoro e ai soldi. Poiché Venere è nel segno parla proprio di sensazioni speciali:

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox adesso, con Venere finalmente attiva, c’è la possibilità di innamorarsi, di sentirsi più ispirati e di portare avanti un progetto con la persona amata. Per i Pesci in amore la confusione regna sovrana ma c’è qualcosa di buono perché questo è un cielo che porta qualche buona opportunità. Venere è interessante, segno evidente che c’è magari un po’ di rabbia ma c’è la voglia di ritrovare a tutti i costi un po’ di tranquillità in amore. Si è scoperto che non tutto è come si immaginava ma se nel mese di maggio alcune relazioni sono andate un po’ giù adesso si potrà recuperare.

La salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di salute e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: la forza di una persona si misura nella propria capacità di agitare la propria vita in senso positivo ma anche di cambiare quando ci sono ostacoli insormontabili di fronte e i Pesci di ostacoli ne hanno avuti tanti nel loro percorso, persino recentemente nel mese di maggio. Questo è però un cielo che permette di evolversi e un’evoluzione a volte passa anche attraverso una critica o un’autocritica spietata e un po’ di sofferenza interiore. Con questo nuovo cielo le stelle si occuperanno dei nati sotto questo segno in maniera positiva. Per lo Scorpione la cosa più importante è ritrovare il proprio equilibrio interiore, perché ci sono state delle giornate in cui si è avuta la tentazione di buttare tutto all’aria. Infine per il Cancro ogni tanto piccoli ripensamenti e momenti di stanchezza possono esserci, in questa serata di giovedì si potrebbe dover fare i conti con un piccolo calo fisico.

