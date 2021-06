Oroscopo Paolo Fox oggi 3 giugno 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Per questo giovedì 3 giugno 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro si sente che c’è una grande voglia di emergere. C’è voglia di togliersi un paio di scarpe strette. In questo momento Saturno e Urano dicono ai nati Toro di liberarsi e fare tutte le cose che si vogliono fare, ma non quelle che dispiace fare. Ecco perché c’è chi ridimensiona alcune questioni di lavoro, altri si trovano invece a fare delle scelte in amore. Naturalmente tutto questo incide anche a livello economico perché non si può sempre fare e disfare come si desidera. La fine del mese sarà più attiva dal punto di vista delle emozioni.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea che con questa Luna opposta forse non ci sarà occasione di essere ascoltati: non è un Oroscopo no perché ci saranno comunque proposte e novità all’orizzonte ma ci si potrà sentire scavalcati e poco ammirati o, magari, con rifiuti ricevuti alle proprie richieste. Se ci sono divergenze in amore ci sarà la possibilità di confrontarsi ma domenica prossima sarà importante non farsi sfuggire qualche particolare importante.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sui nuovi progetti?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Questa di giovedì sarà una giornata attiva, poi tra venerdì e sabato ci sarà qualche perplessità in più. Questo è un periodo né buono né cattivo, di certo non manca la possibilità di mettersi in gioco. I Capricorno che hanno un’attività in proprio anche nel 2020, anno che per tutti è stato complicato, se la sono cavata o addirittura grazie a certi eventi e a certi cambiamenti hanno iniziato a percorrere una strada più importante. Venerdì e sabato piccoli conflitti in amore che potranno comunque essere superati.

