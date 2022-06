Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 giugno/ I pianeti di Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 3 giugno 2022: le previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Comincia una nuova giornata. Come andrà per Capricorno, Acquario e Pesci? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per quanto riguarda il Capricorno, c’è da curare un po’ di più la forma fisica, ma il fine settimana sarà buono anche per l’amore. L’Acquario è ricco di energia e ha grandi progetti ma deve fare i conti con i soldi. Per quanto riguarda i Pesci, il weekend parte in modo piuttosto stimolante ma bisogna stare attenti alle persone un po’ gelose.

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, occhio alla forma

Capricorno, in questo periodo per fortuna puoi contare su una grande saggezza che cresce in te. Questo è rafforzato dal transito di questi pianeti veloci, come Venere. Abbiamo però Giove accigliato che dice di fare attenzione sul lavoro. La maggioranza dei Capricorno non vorrebbe ripetere una certa esperienza anche se forse sarà costretto a farlo. Un consiglio da parte dell’Oroscopo di Paolo Fox: cura la forma fisica, soprattutto in questo periodo. Il fine settimana sarà migliore per l’amore.

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, ci sono energie

Acquario, vederti tranquillo è già difficile di per sé e in questo periodo potrebbe esserlo ancora di più. Sembri essere brioso e avere l’argento vivo addosso visto il transito di pianeti. Purtroppo, nella vita, non sempre possiamo fare ciò che desideriamo e bisogna anche fronteggiare qualche problema di soldi e questo potrebbe essere il caso. Magari tu hai un grande progetto in cantiere ma devi aspettare il momento adatto. Questo non limita in ogni caso il tuo raggio di azione. C’è voglia di ribaltare tutto, anche in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le tue idee sono chiare e le tue energie sono migliori rispetto agli ultimi giorni. Questo weekend parte in modo piuttosto stimolante. Se hai al tuo fianco la persona giusta, potrebbe essere l’anno ideale per la definizione di un amore. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: stai attento a persone che magari sono un po’ gelose di te, del tuo fascino, oppure vogliono mettere zizzania nel rapporto che stai vivendo. Nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi una situazione di lavoro.











