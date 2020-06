Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 giugno/ Previsioni: Acquario, Ariete, Vergine e Gemelli

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista con la rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Ecco quanto detto per l’Acquario: parte centrale di settimana particolare, si è nervosi. Si può fare una spesa in più, ma ne vale la pena?

OROSCOPO ARIETE – Ariete: giornata un pochino più serena. Non è facile mantenere la calma quando ci sono diverse questioni da affrontare. A livello sociale e professionale molti progetti si sono fermati e molte tensioni sono aumentate. Da una parte c’è un bel Saturno che sblocca situazioni, dall’altra un Giove contro. Da un lato le cose vanno meglio e c’è una chiamata, ma non è mai nulla troppo facile. E’ come se si dovessero superare prove e ostacoli. Il comportamento è giusto, forse sbagliano gli altri?

OROSCOPO VERGINE – Vergine: si esce da una fase fisica di crisi. Anche se ci sono state tante difficoltà però il segno resta tra quelli che supereranno gli ostacoli prima. Tutto questo ha creato stanchezza. Se qualcosa non va, soprattutto nei weekend, bisogna cercare di rilassarsi. Se c’è un problema fisico personale ci si deve aiutare. Si è attenti però quando accade un calo fisico ricorrendo ai ripari.

OROSCOPO GEMELLI – Gemelli: è importante vivere l’amore. Da solo il segno non sa stare. Se c’è una cosa che il segno non ha digerito di questo periodo che c’è stato, a parte le situazioni personali, è stato il silenzio e l’isolamento. Non si riesce a vivere in isolamento. Chi rimane solo a casa accende la radio o la tv pur di non stare nel silenzio. Si ha paura di questo perché si ha paura di ascoltare cosa c’è dentro.



