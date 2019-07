Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 3 luglio 2019: Leone, Acquario, Bilancia, Gemelli, Pesci

Oroscopo oggi mercoledì 3 luglio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna sull’emittente radiofonica LatteMiele anche per la giornata di oggi. Come sempre l’astrologo tiene la rubrica Latte e Stelle, andiamo a guardare quanto affermato segno per segno. La Bilancia si trova di fronte ad alcuni importanti test che potrebbero tracciare la strada verso il futuro, per questo bisogna rimanere assolutamente concentrati. Lo Scorpione si trova in difficoltà davanti ad altre persone, per questo si dovrebbe riuscire finalmente a capire che non è sempre da prendere tutto sotto il braccio. L’Ariete deve are molta attenzione a ritrovarsi dal lato sbagliato della contesa. Questo è un momento in cui si potrebbe anche agire. Nonostante questo una mano amica può sempre far felici e regalare meno sbattimento. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sono il punto di partenza per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone non ha un amore, lo trova al più presto in una grande concentrazione di pianeti ad agosto. La Vergine ha resistito alla provocazione delle stelle dopo giugno pesante per la forma fisica. Va anticipato perché le persone che hanno un grande progetto si deve da fare. La Bilancia ha giornate test per capire se un rapporto funziona oppure no. Si sa che ultimamente si sono dovute allontanare persone che non sono state serene. Nel recente passato c’è stata una piccola crisi, per lo Scorpione aprile e maggio sono stati mesi importanti da questo punto di vista ma anche febbraio. C’è anche chi si è dovuto curare, ora è importante capire che cosa si desidera in amore e lasciarsi andare a qualche trasformazione che ora non sembra valida e che poi sarà un buon accomodamento.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ora Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve stare attento alle ripercussioni che una singola frase può avere, talvolta si è talmente pieni di vitalità e di buona energia ed operosità che poi si dicono cose di corsa, poi però ci i rende conto di aver detto troppo. Allora, si deve essere cauti soprattutto con un Capricorno o un Cancro. Dal 4 luglio,1 questo giovedì, avremo un recupero che sarà anche fisico. Non si esclude che qualcuno già di ieri sia leggermente fuori forma o abbia un po’ di mal di testa. Il Toro in questo momento ha bisogno di punti di riferimento stabili in quanto ogni operazione che si andrà a fare da qui alla fine dell’anno dovrà essere del tutto certa. Per avere delle certezze si deve chiederle anche agli altri perché è impossibile fare tutto da soli. Anche in amore c’è bisogno di una persona così solida al vostro fianco. Nell’ambito del lavoro avete bisogno di proposte solide. Se poi addirittura dovete iniziare un nuovo progetto e dovete riapparire dopo un periodo di chiusura e di eclissi non si può fallire. Ci si giocherà una grande parrtita in vista dell’autunno, sabato e domenica sono 2 giornate in cui si potrà esprimere al meglio la voglia di amare. I Gemelli hanno un anno in cui prima o poi bisogna prendere il telefono per chiamare un commercialista, un avvocato e così via per varie esigenze. C’è tendenza per tutti a far avere a chiunque la propria vita. Probabile che ci sia però la necessità di far riferimento a una persona che può dare indicazioni a livello tecnico. L’amore per fortuna non ha bisogno di esperti e anche se tutti siamo pronti a ripetere errori del passato alla fine però siamo tutti contenti di vivere pur di dire a noi stessi che abbiamo amato con trasporto e sentimento. Il Cancro deve fare attenzione ai tradimenti, spesso anche se c’è una storia provate qualcosa per una terza persona perché si è attratti da complicazioni che non ci dovrebbero essere ma che piacciono. Si ama sentire la mancanza di una persona.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha le prossime tre giornate che invitano anche a pensare all’amore e al divertimento. Quelli che possono devono occuparsi di sport. Gli uomini e le donne di questo segno cercano la competizione. C’è chi si diverte a fare lunghe passeggiate al mare. Sabato e domenica utili per i sentimenti. Il Capricorno ha qualche piccolo acciacco per la stagione, schiena e cervicale. Bisogna stare al caldo, ci si sta preparando perché ci sarà una fine dell’anno importante ma un po’ di spazio alla libertà deve esserci. In amore sale una certa intolleranza. L’Acquario approfitta di questo mercoledì per parlare con qualcuno e poi giovedì e venerdì bisogna accorti. Resta un momento di tensione ma a volte fa bene e fa capire varie. Ultimamente si è fatto riferimenti a persone e situazioni poco valide. Adesso si capisce chi sta dalla parte e chi no. I Pesci in questi giorni pensate a un progetto da varare a settembre. Ci sono le riconferme in corso, bisogna attivare tutto. Luglio è un mese bello anche per i sentimenti e per riscattarsi da lunghi periodi di incertezza e separazione. Ora si può vivere qualcosa di più. Le persone che stanno con un Pesci devono sempre ribadire l’amore.



