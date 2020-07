Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni al top seguendo quanto raccontato all’emittente radiofonica LatteMiele. La Luna favorevole regala una giornata importante per il segno dell’Ariete. Bisogna sbrigarsi però perché sabato e domenica ci potrebbero essere delle complicazioni. La giornata è senza dubbio da sfruttare. Il Cancro è forte oggi e come l’Ariete passerà un weekend non facile. Rimane dunque importante vivere qualcosa di molto intrigante in questo momento. Il Leone esce da mesi complicati ma ora con Luna favorevole e Marte interessante può portare a dei risultati importanti. C’è forza e un po’ di rabbia per i problemi vissuti nel periodo precedente. Lo Scorpione deve superare una crisi e per questo arriveranno delle risposte. Si andrà avanti grazie a un periodo migliore e di progressiva crescita. L’Acquario vive un momento molto interessante soprattutto grazie agli incontri sia in amicizia che in amore.

Oroscopo Lavoro – Per l’Ariete in questo momento è davvero molto faticoso costruire ed elaborare nuove strategie. Nonostante questo ci sono delle grandi qualità per chiudere il 2020 in crescendo. Tutto quello che sta facendo ora il Toro va benino ed è probabile che se non si può recuperare è solo per le troppe cose da fare. Chi non ha successo è perché ha troppe responsabilità infatti. Sabato e domenica saranno giornate complicate per il segno del Cancro che deve sfruttare dunque quella di oggi che è piena di forza e grandissima intraprendenza. Il Leone deve guardarsi attorno, perché poi ci rimane davvero molto male quando si rende conto di avere a che fare con persone che non sono oneste e leali come lui. La Bilancia vive degli intoppi non facilissimi da superare, che creano pressione e possono portare a momenti di non facilissima gestione.

Oroscopo Amore – Il Toro in questo weekend vuole assolutamente parlare di amore. C’è chi deve prendere una decisione e non saranno di certo pochi quelli che saranno pronti a dare un aut aut cercando di vedere chiaro nella loro vita. Chi tra i Gemelli è sempre stato solitario potrebbe aver trovato il momento giusto per vivere qualcosa di importante. Serve costanza e grande perseveranza perché il cielo ovviamente fornisce indicazioni, ma non regala niente. Il Cancro vivrà un weekend complicato, quindi forse sarebbe meglio vivere un momento intrigante proprio ora. Luna favorevole e Marte interessante possono aprire le porte a una relazione al Leone che però è circondato da persone poco chiare cosa che fa molto arrabbiare. L’amore per lo Scorpione chiede giustizia. Il Sagittario invece può trovare forza per andare a vivere qualche avventura all’insegna del suo dogma sulla libertà.



