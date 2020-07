Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2020/ Ariete, Pesci, Cancro, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2020: Ariete e Pesci

Per l‘oroscopo di Paolo Fox torna lo studio segno per segno. Ariete: venerdì con Luna favorevole, il consiglio è quello di chiarire questioni che non vanno muovendosi non tanto sabato o domenica ma in queste ore. Ci saranno conflitti da superare nel weekend. Dalla fatica si esce sempre vincenti. E’ faticoso costruire ed elaborare nuove strategie. Ci sono qualità giuste per chiudere l’anno. Pesci: giornata conflittuale. Non si deve discutere con persone che sembrano dalla parte del segno ma non ci sono. Se non si riconosce più nella persona che si ama quello che serve doppia prudenza. Ci si è buttati sul lavoro per non pensare anche se da marzo non è stato facile ed è rimasta un po’ di solitudine. Purtroppo questa si è fatta sentire nelle coppie. Per questo tra luglio e agosto si dovrà ricucire uno strappo.

Oroscopo: Cancro e Gemelli cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele, soffermandoci su Cancro e Gemelli. Cancro: si è forti, mentre sabato e domenica saranno complicate come giornate. Meglio vivere qualcosa di intrigante ora. Non ci si deve arrabbiare per motivi di lavoro o con contratti che non sono chiari. Chi lavora a provvigione non è convinto a cosa andrà a fare successivamente. Gemelli: c’è un po’ di agitazione in questo mese delle novità dove si capirà quanto si vale. Se l’oroscopo è buono c’è un palcoscenico aperto e si sale per mostrare tutto agli altri. Chi è solitario potrebbe avere una storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA