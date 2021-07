Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Amore e salute per Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 3 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Questo è un cielo importante, sei al primo posto in classifica. Hai ricevuto da poco una soddisfazione, l’unico neo può essere rappresentato dal lavoro. Sul piano dei sentimenti, Venere e Marte parlano positivo: per chi vuole vivere una stagione all’insegna dell’amore, questo è un periodo sì e si possono festeggiare momenti importanti in famiglia, come matrimoni e nascite”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Se siete alla ricerca di un amore perduto, dovete sapere che questo mese di luglio vi da un’occasione. Chiaro che le stelle non portano a domicilio l’amore, magari! Ma possiamo guardarci attorno. Poi, chi ha già una bella storia d’amore e aspettava di convalidare questa unione, legalizzarla, mentre l’anno scorso per ovvi motivi è rimasto fermo, adesso dà il via libera alla complicità dei sentimenti. Luglio e agosto saranno dei mesi importanti un po’ per tutto.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che questo sabato vede una Venere molto intrigante. Vorrei che credessi sempre di più nelle tue capacità. In amore potresti fare colpo anche su persone che sfuggono la tua attenzione e potresti sentirti adulato e ammirato da una persona. L’Ariete si sente attratto da chi è più difficile da conquistare.

