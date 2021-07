Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 3 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro...

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Molta agitazione. Io penso che questi primi 10 giorni di luglio potrebbero riportarti a vivere quelle strane sensazioni che hai già vissuto a maggio, agli inizi di maggio, quando o hai mandato a quel paese qualcuno oppure hai dovuto affrontare alcune situazioni spinose. Certo, ogni cosa si può affrontare con un briciolo di buona volontà e fortuna. Poi si sa anche che quando si tocca il fondo, si può risalire più velocemente perché ci si dà una spinta in più. Non tornare ai vecchi discorsi che riguardano la coppia. Chi ha chiuso una storia, per ora non ha alcuna intenzione di impelagarsi in un nuovo legame”.

Oroscopo Paolo Fox 2-3 luglio 2021/ Toro confuso in amore, stelle positive per Pesci

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Nuovi lidi a cui approdare, ottimo cielo. Adesso si definiscono ancora meglio le cose che farai in estate e in autunno. Il 2022 con Giove favorevole sarà l’anno della grande riscossa. Il 2019 e il 2020 sono stati molto pesanti e, anche se hai fatto delle cose, non sono state apprezzate come avresti voluto. Intanto, l’amore parla di sensazioni positive: stai cercando emozioni nuove.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Questo week-end annuncia qualcosa di più interessante, devo dire che vi trovo anche un pochino nervosetti. Perché gli altri si aspettano sempre qualcosa da voi e adesso siete voi che vi aspettate qualcosa dagli altri. C’è stato un momento di grande disagio qualche settimana fa, quando sembrava che foste nel pieno di una forte irriconoscenza. In realtà, questi progetti si svilupperanno da qui all’autunno, quindi non bisogna essere pessimisti. Avete dei radar che vi permettono di capire in anticipo quando certe cose non vanno: se ci sono delle persone che sono poco serie o con leali con voi, lo scoprirete immediatamente”.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 2-4 luglio 2021/ Contrasti per il Leone, Bilancia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA