Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 3 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei un pochino insoddisfatto. Quando un Acquario è insoddisfatto rischia di diventare polemico, persino con se stesso. Allora attenzione, perché questi inizi di luglio ti trovano un po’ contrariato, affaticato. Tu vorresti fare delle cose, ma non è possibile farle. In realtà, sei molto cambiato. Nella coppia, parlo di coloro che stanno insieme da tempo, sei evoluto, sei andato avanti, ma il partner è d’accordo con questa tua evoluzione e con questo tuo cambiamento? Im realtà se qualcuno, uno dei due, è rimasto indietro, ci saranno dei problemi da risolvere. Attenzione agli sforzi fisici: schiena delicata.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Lascia stare le goffe reazioni negative, non pensare di non farcela, perché al contrario adesso puoi farcela eccome. Anzi, in questi giorni devi cercare di avvicinarti ad una persona, se come credo a giugno per vari motivi c’è stato un allontanamento. Poi, i rapporti più belli per la Bilancia che ama le “società” tra virgolette anche d’amore, sono quelli in cui c’è progettualità. Quindi sì l’amore, sì il rapporto fisico, sì i progetti di famiglia, però, per esempio, se hai un partner con cui progettare un progetto di lavoro o qualcosa di bello che riguarda la casa, doppia fortuna.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. È un momento di grande evasione, di libertà, in cui si vincono sfide con se stessi. Mercurio e Venere sono in ottimo aspetto, è come se riscostruissi la tua identità nei sentimenti e nel lavoro. Giove dissonante si riferisce a trattative che probabilmente sono ancora in alto mare.



