Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo primo sabato di luglio non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 3 luglio 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: in questo week-end potrai mettere a segno un bel centro. La Luna è in buon aspetto, ma cerca di fare le cose con calma. Solitamente sei molto ponderato e razionale, ma anche i più forti possono vivere momenti di disagio, specialmente quando non si sentono spalleggiati. Quando si hanno persone contro, è un motivo di vanto, in quanto si è invidiati. Luglio e agosto mesi di recupero per l’amore

Il Capricorno deve dimenticare giugno, un mese conflittuale. Tra l’altro, anche se hai avuto la possibilità di vivere un amore, sei stato un po’ preso da troppe cose di lavoro, forse non così tranquillo da poter garantire il massimo della stabilità. Comunque considera che tra luglio agosto ci saranno delle novità. Il cielo di agosto è molto bello nei primi 15 giorni. Chi cerca un amore, dovrebbe prenotare le vacanze in un posto dove sia possibile fare “rimorchi” tra fine luglio e agosto. In generale, comunque, è un momento più stabile, anche se nell’ambito del lavoro dovrai accettare un accordo di peso, che non è proprio come lo avresti desiderato.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. La Luna è nel segno, i rapporti sentimentali non sono in crisi, ma si avverte una certa confusione. La persona che ti sei messo in testa potrebbe non essere quella giusta oppure il lavoro prende il sopravvento. Su quest’ultimo aspetto il consiglio è quello di fare meno e fare meglio.



