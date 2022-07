Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: amore e fortuna

Neppure la domenica può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, fondamentali per capire che giornata sarà oggi, 3 luglio 2022. In questo caso, ci sofferiamo su quello che dicono le stelle per Ariete, Toro e Gemelli. Se per il primo dei 12 segni zodiacali si può parlare di rinascita dei sentimenti, per il Toro sono stati giorni ricchi di pensieri e di nervosismo. Per Gemelli c’è qualche difficoltà da affrontare nella sfera amorosa, niente che non si possa risolvere. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le indicazioni fornite su Radio Latte Miele dall’astrologo…

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, sentimenti rinascono

Ariete, questa è una giornata comunque attiva, qui, a parte il Sole, non abbiamo pianeti contrari, spiega l’oroscopo Paolo Fox. C’è quel lontano Plutone, ma è anche agli sgoccioli, quindi penso che stai facendo tanto. Se non accade nulla, probabilmente stai giocando troppo in difesa. Ricordiamo che anche i sentimenti possono rinascere. Attenzione solo alle spese di troppo, soprattutto dalla prossima settimana.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, la domenica

Toro, molto importante che il segno del Toro recuperi, perché gli ultimi giorni sono stati un po’ pensierosi. Sono pensierosi soprattutto quelli che devono acquistare qualcosa o hanno avuto problemi con una compravendita, oppure ancora hanno beccato una fregatura. In realtà, è bello fidarsi, però ogni tanto dovresti anche cercare di andare un po’ più a fondo delle cose. Per esempio, voi nascosti o cose che non ti avevano detto potrebbero farti innervosire, in questo momento. Molto importante la seconda parte della giornata, anche per l’amore, secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, continua questo transito di Mercurio che finirà martedì, ma sarà comunque attivo, ancor di più dal 19. Venere parla di sentimenti: c’è qualcuno che ti piace? L’Oroscopo Paolo Fox si augura di sì! Venere e Giove sono in ottimo aspetto e questo è un cielo che parla di batticuore, ma anche di rabbia, perché quando c’è un cielo molto positivo per l’amore, se qualcuno non ci dà quello che vogliamo, ci arrabbiamo parecchio! Chiaro che tutte le coppie che hanno dei problemi, probabilmente sono consapevoli che questi difetti arrivano dall’esterno, quindi non c’è tanto un problema di amore, quanto una difficoltà di affrontare la vita quotidiana. Tutto si può risolvere, almeno da parte tua, che hai le idee chiare. Dipende poi dalla persona con cui hai questo legame.

