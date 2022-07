Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: come andrà

Il weekend entra nel vivo, ma è difficile viverlo nel migliore dei modi senza l’oroscopo Paolo Fox. Ma è un problema che non si pone, visto che ha fornito le sue previsioni anche per oggi, domenica 3 luglio 2022. Questo è il momento di esaminare le indicazioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Il primo ha dei problemi di lavoro da risolvere, ma può contare su una sfera sentimentale positiva. Lo Scorpione, invece, ha a che fare con un po’ di nervosismo e di stanchezza lavorativa, quindi dovrà sfruttare questo weekend per recuperare le energie. Amore sottotono invece per i Sagittario, alle prese anche con diversi impegni, anche dal punto di vista professionale. Ma approfondiamo ogni questione…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022/ Le previsioni di Acquario, Pesci...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Venere positiva

Bilancia, è importante che tu risolva un problema di lavoro con i piedi di piombo secondo l’oroscopo Paolo Fox: quando abbiamo un oroscopo un po’ strano, è inutile strafare e cercare di risolvere troppe cose contemporaneamente. Adesso Venere è positiva e potrebbe essere utile affinché tu possa circondarti di persone belle, di passioni, farti amare e coccolare. Insomma, hai bisogno di una pacca sulle spalle, di qualcosa che ti aiuti ad andare avanti, perché, fra aprile e maggio, per qualcuno c’è stato un momento di stop, anche al livello fisico.

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni amore...

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, nervosismo e difficoltà

Scorpione, puntiamo sulla seconda parte di questa giornata, poi da martedì avremo Mercurio favorevole, afferma l’oroscopo Paolo Fox. Chi deve fare una richiesta di soldi, sarà premiato dal 5 al 19. Questo cielo porta solo un po’ di nervosismo, perché come al solito sei sempre tu a fare tutto. Qui si scorge un piccolo cortocircuito: soprattutto sul lavoro, non vuoi passare in osservato, ti piacciono le battaglie, poi però ti arrabbi se gli altri ricorrono troppo a te e arrivi a casa esausto. Chi sta aspettando una chiamata avrà una risposta anche nei prossimi dieci giorni.

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e salute

Sagittario, è probabile che l’amore, a giugno, abbia battuto la fiacca; chi si è sposato o ha iniziato una convivenza, non mostra feeling, né passione. Quindi, nella migliore delle ipotesi, hai solamente firmato un accordo che non cambia nulla rispetto a prima, anzi: a volte al Sagittario piacciono di più le storie apparentemente sfuggenti e fragili, piuttosto che quelle stabilite da un accordo. In generale, ci sono altre difficoltà e impegni secondo l’oroscopo Paolo Fox: Giove, in ottimo aspetto, parla di novità che riguardano il lavoro, nuovi progetti per il futuro e sei concentrato, da questo punto di vista. Attenzione però se ci sono due storie in ballo o delle persone che non ti capiscono. Allora, nel pomeriggio, sarai un po’ sotto pressione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA