Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: la domenica

Che domenica sarebbe senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Senza bussola, visto che le indicazioni dell’astrologo, fornite su Radio Latte Miele, forniscono gli strumenti per orientarsi. In questo caso sono utili per Cancro, Leone e Vergine. Per il Cancro questa è una domenica riflessiva, mentre per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sono delle buone notizie… Piccole avvertenze per il Leone, che ha qualche dilemma da affrontare, in particolar modo sul lavoro. Invece la Vergine sta pian piano superando un fase di disagio, quindi c’è aria di ripartenza.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, amore in recupero

Cancro, domenica di riflessioni. Riflessioni un po’ amarognole, soprattutto se penso a coloro che hanno rinunciato un gruppo, hanno iniziato un nuovo percorso per allontanarsi da qualcosa che non riuscivano più a fare. Forse, quelli che hanno cambiato un po’ in fretta, adesso non hanno delle soluzioni e, per quanto riguarda questo Giove dissonante, chiedo sempre un po’ di attenzione, per le vicende di carattere pratico e contrattuale. Comunque, non esistono “periodi no” in astrologia, ma periodi in cui c’è un rilancio e magari dobbiamo abbandonare posizioni che prima per noi erano indiscutibili: chi sa rimettersi in gioco, vincerà secondo l’oroscopo Paolo Fox. Amori in recupero, soprattutto dal 18 di questo mese, ma “chi ha tempo non aspetti tempo”, quindi ci si può guardare intorno già da ora.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, la domenica

Leone, non fermarti proprio adesso! Giove spinge! Attenzione che dal 5 luglio ci sarà un Marte un po’ strano: questo indica che avrai più impeto nel portare avanti progetti e vorrai realizzare cose a tambur battente e probabilmente, se qualcuno non è sulla tua stessa lunghezza d’onda, potresti anche arrabbiarti parecchio. La prima parte della giornata è migliore della seconda secondo l’oroscopo Paolo Fox. Fazioni in corso, qualche dilemma sul lavoro, perché c’è chi vuole scavalcarti, soprattutto se recentemente hai ricevuto un premio: evidentemente ha dato fastidio qualcuno, invidioso del tuo successo.

Vergine, questa domenica, dopo pranzo, la Luna entra nel tuo segno e lentamente stiamo superando una fase di disagio che ha avuto, dal punto di vista astrologico, il culmine nel fine settimana scorso. Se in quei giorni sei stato male e ti sei dovuto isolare, adesso si riparte secondo l’oroscopo Paolo Fox. Vorresti più ordine attorno a te, ma è chiaro che non tutti seguono i tuoi pensieri. I sentimenti sono ancora un po’ lontani.











