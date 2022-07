Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: le stelle

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, domenica 3 luglio 2022, a farci in compagnia. In questo caso specifico la fa ai nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci, perché sono dedicate a loro in questo spazio le sue previsioni per la giornata odierna. L’astrologo le ha fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nel quale ad esempio ha suggerito prudenza al Capricorno, alla luce della fase di confusione da cui sta uscendo. Carpe diem, invece, è il suggerimento per gli Acquario, che devono cogliere le occasioni che si presenteranno sul loro cammino. Nervosismo, invece, per i Pesci, a cui l’astrologo suggerisca calma e sangue freddo anche in amore…

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, niente follie

Capricorno, sfruttiamo la seconda parte di questa domenica e anche la giornata di lunedì, per ritrovare un po’ di tono. Non sei contento di come sono andate certe cose, soprattutto sul lavoro, e avresti voluto avere più il controllo della situazione. Soprattutto coloro che hanno un’attività da poco, non sanno se proseguire oppure no. Questo non è un momento in cui fare follie l’oroscopo Paolo Fox: Marte diventa positivo fra qualche giorno, ma tu esci da un giugno molto confuso e allora non sei stato raggiunto da grandi conferme, però puoi ripartire da zero, come è sempre possibile, visto che sei una persona che riconosce bene il valore del lavoro, ma soprattutto quello del denaro. Pomeriggio migliore

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, la vostra domenica

Acquario, arriverà un momento da vivere con grande intensità: intanto liberiamoci di questa Luna opposta che probabilmente ha creato qualche problema nelle ultime ore. Un incontro occasionale? Venere aiuta, secondo l’oroscopo Paolo Fox! Una situazione da vivere al momento? Perché no! Dipende dai gusti e dalle opportunità. Comunque vi consiglio di non chiudervi in casa. L’Acquario è una persona libera e ora potrebbe fare delle scelte importanti che riguardano anche il futuro. Non alimentare focolai di tensione con Leone e Toro.

Pesci, al mattino sei più forte, al pomeriggio meno e arrivano i nodi al pettine. Soprattutto se tu fai tutto e gli altri un po’ se ne approfittano, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Quanti hanno abusato della tua disponibilità? Principalmente quelli che ormai la danno per scontata. Qualcuno ti ha detto “grazie!”? No e forse sei arrabbiato per questo! Problemi da risolvere che riguardano il passato, ma tu saprai come fare. In particolare ti capiterà di lavorare con persone nuove ma che avevi già conosciuto oppure di cambiare ambiente. Calma e sangue freddo in amore, perché se c’è un ex che rompe, inevitabilmente prenderai delle precauzioni, ma probabilmente proprio tu, oggi e domani, se una questione d’amore non ti quadra, potresti arrabbiarti o mettere dei paletti.











