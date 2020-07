Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 luglio/ Acquario, Leone, Toro, Scorpione

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox seguendo quanto raccontato nella rubrica Latte e Stelle di LatteMiele. Acquario: si vive una buona giornata con amicizie, incontri, amori. C’è chi vuole cambiare tutto e chi tende a diventare più indipendente dalla famiglia. Si può fare i conti con i soldi. Leone: può contare su una Luna favorevole e una Marte interessante. Il Leone esce da mesi faticosi. Questa forza e reazione al periodo passato non si sprigiona come una volontà di reazione, ma come rabbia con qualcuno che non ha ascoltato il segno. Si rimane molto male quando si capisce di avere a che fare con persone poco sincere. Di solito si è molto trasparenti e quindi questo ferisce ancora di più.

Toro e Capricorno: che giornata sarà secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Andiamo avanti con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: si può contare sul weekend per parlare d’amore. Non sono pochi quelli che daranno un aut aut. Si vuole vedere chiaro nella vita. Ci potrebbe essere qualche problema collegato alla stanchezza. Attenzione a irritazioni e infiammazioni. Ciò che può innervosire si porta a ripercuotersi successivamente. Tutto quello che si sta facendo ora va benino ed è probabile che se non si può recuperare è solo perché si deve badare a tante persone. Chi non ha successo è perché deve rendere conto a tutti e ha responsabilità.

Capricorno: non oggi ma tra sabato e domenica la Luna sarà nel segno. Ci si può preparare a un periodo di forza anche se Mercurio e Giove in posizione critica rivela problemi sul lavoro, ma solo in questo periodo. Quando abbiamo un grande problema e quello è un anno buono si può risolvere. Le precarietà si trasformeranno in certezze nel giro di poco. Se è iniziato un percorso sballato ora salta a fronte di una nuova strada da intraprendere più facile.



