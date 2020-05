Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2020/ Bilancia, Gemelli, Scorpione, Pesci e…

Pubblicità

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia, Gemelli, Acquario cosa aspettarsi

Focus sui segni d’Aria nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele di questa domenica 3 maggio 2020. I Gemelli hanno una giornata sottotono, questa settimana ha messo alla corda i legami sentimentali sotto una cattiva stella. La Venere fa sì che vi diate da fare per una storia o potrete confermare anche una vecchia storia. A livello lavorativo siete sotto pressione. Gli ultimi giorni di maggio favoriscono la ripresa, in questi giorni è impossibile avere tutto velocemente. Capitolo Bilancia, che ora deve agire nell’amore, Venere, Marte e Saturno sono attivi per il periodo di costruzione e forza. Quello che è successo nel lavoro ha bisogno di essere rivisto con Giove che ora è dissonante. Chiudiamo il nostro approfondimento con l’Acquario: date il via alla rivoluzione, quello che avete vissuto negli ultimi mesi ha portato cambiamenti nella vostra vita. C’è anche chi ha chiuso una collaborazione. I primi sei mesi dell’anno sono di trasformazione.

Cancro, Scorpione, Pesci: cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele si occupano anche dei segni d’Acqua in questa domenica 3 maggio 2020. Il Cancro vive in modo agitato e ha tensioni. Non avere Saturno contro porta speranza. Siete sempre in polemica con tutti e non siete persone che si capiscono e si fanno capire. A volte entrate in isolamento e gli altri non sanno come prendervi. Marte favorevole dal 13 e nuovi progetti. Lo Scorpione in generale inizia a frequentare nuove situazioni e nuove emozioni. Avete voglia di mettervi in gioco: trasformazioni dall’inizio dell’anno e che a maggio diventano importanti. Chiusura dedicata al segno dei Pesci: il consiglio dell’esperto delle stelle è quello di essere cauti in amore. Forse una persona non è stata carina con voi, attenzione nei rapporti con gli altri e stop ai ricordi negativi. Pensate anche al futuro.



