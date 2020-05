Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2020/ Previsioni Leone, Sagittario, Toro e Vergine

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox 3 maggio: scopriamo la giornata di Ariete, Leone e Sagittario

Segni di Fuoco oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 3 maggio 2020 su Radio Latte e Miele. L’Ariete ha stelle interessanti anche se ha iniziato l’anno in modo difficile. Non si è mai detto che questo sarebbe stato un anno facile: non si gioca con le stelle e vanno verificate. Nel libro del 2020 l’astrologo aveva previsto che il primo mese dell’anno vi avrebbe messo sul sentiero di guerra. A marzo c’era una situazione particolare, mentre maggio è il mese chiave per le persone che si vogliono impegnare. Ci sono problemi. Il segno del Leone? Deve fare attenzione a questa nuova situazione astrologica. Se si vuole rileggere il libro si dice che con l’azienda con cui si lavora ci si prepara ad un dentro o fuori definitivo. Le tensioni sono esagerate. Il 2020 non è splendido come avevamo detto. Ora siete sul punto di dire stop a molte situazioni che non vanno. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, che dovrebbe parlare solo se necessario: non si vuole bloccarvi ma ora se dite qualcosa di troppo siete contestati. In famiglia ci sono problemi. La pazienza non è dalla vostra parte nei rapporti interpersonali domenica.

L’oroscopo di oggi per Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni di Paolo Fox

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa domenica 3 maggio 2020 il Toro è forte: potete rivelare i sentimenti con chiarezza, dovete verificare una situazione sentimentale. Un cambiamento o un progetto vi dà benefici da agosto. Con Saturno dissonante è molto importante evitare situazioni impegnative per i soldi. La Vergine sta pensando a quello che deve fare in estate o in autunno. Ci sono tante privazioni e problemi. Se è capitato qualcosa di pesante vi permette di lavorare meglio e non fare ciò che ripetevamo da anni senza critica. Stop a ciò che non vi piace. In amore qualche disagio. Ultimo segno di Terra è il Capricorno: no al pessimismo con Saturno e Giove favorevoli. Il tempo non è mai perduto e quello che passate a pensare non è disperso. Sono più forti le questioni pratiche. Vi pesa la questione economica e lavorativa.



