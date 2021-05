Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si sono occupate ovviamente anche dei segni di Fuoco. Se allora siete nati sotto uno dei segni di Ariete, Leone e Sagittario, allora siete nel posto giusto, perché l’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele ha fornito le indicazioni relative a questi segni. Ecco allora le pressioni per oggi, lunedì 3 maggio 2021…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Nel viaggio tra i segni dell’oroscopo di Paolo Fox ci soffermiamo ora sulle indicazioni fornite dall’astrologo per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone. Il mese che si è appena concluso sembrerebbe aver portato qualche tensione in ambito sentimentale, spingendo qualcuno a mettere in discussione alcune relazioni. Mercurio in aspetto valido sembra poter presto portare importanti vantaggi ma le questioni ancora da risolvere sembrano dar avvertire un grande senso di affaticamento.

Ora invece ci concentriamoci sulle previsioni che l’oroscopo Paolo Fox ha fatto per quanto riguarda il Sagittario. Le difficoltà affrontate durante il mese di Marzo richiedono di essere affrontate e risolte il prima possibile per riuscire a ritrovare un po’ di serenità, attenzione però a non farsi carico di impegni che potrebbero rivelarsi difficili da gestire. Profonde incertezze in ambito sentimentale e lavorativo.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E ora focalizziamoci sulle previsioni dell’Ariete, a completamento del focus sui segni di Fuoco. Questa settimana potrebbe portare qualche importante vantaggio, regalando anche nuove energie utili a rimettersi in gioco dopo le difficoltà vissute nel corso del 2020. Luna e Mercurio favorevoli sembrano promettere interessanti novità capaci di riflettersi positivamente sul futuro, portando soddisfazioni anche a lungo termine.

