Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Arriva l’appuntamento di martedì 3 maggio 2022 con l’Oroscopo Paolo Fox: tutto su Ariete, Toro e Gemelli nella rubrica che come ogni giorno va in onda su Radio LatteMiele.

Ariete, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: Cari Ariete, sappiate che arrivano dei mesi di grande importanza perché Giove inizierà un transito molto rilevante, dalla prossima settimana. Questo è un gran vantaggio, ma la natura dell’Ariete è un po’ impulsiva e quindi questo Giove vi rende ancora più pronti a dire ciò che pensate, “costi quello che costi”, ed è proprio su questo fattore che vi esorto a non fare i pazzi, perché non dovrete passare dalla parte del torto, per l’impeto con cui rivelate le vostre passioni. Ci vuole calma, pazienza e lungimiranza.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, che martedì sarà?

Toro: I nati Toro hanno preservato la loro vita e si sono presi dei rischi, a livello emotivo e lavorativo, che ora sembrano minori. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le storie che nascono a maggio e giugno, quando Venere sarà nel segno, saranno più forti, quindi via libera! Restano sempre queste implicazioni un po’ strane dal punto di vista economico, per le proprietà e le società ed è quindi necessario difendersi da qualche attacco esterno. In famiglia, in qualche giorno, è difficile comunicare.

Gemelli: Piano piano si recupera, non perché abbiate avuto risultati negativi, anzi! Questo è un periodo che vi ha portato in auge. Ancora non avete definito un accordo e, dalla prossima settimana, si discute meno e si passa ai fatti. Gli amori che nascono ora sono molto interessanti, anche le avventure convincono e si parlerà anche di incontri occasionali, con emozioni vere. La giornata di oggi merita solo tre stelle su cinque, solo perché siete ancora molto affaticati.

