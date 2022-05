Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2022/ La giornata di Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox arriva alle previsioni per la giornata di martedì 3 maggio 2022 per quanto riguarda Bilancia Scorpione e Sagittario. Scopriamo cosa attende questi segni nella rubrica su Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox, tutto sulla Bilancia

Bilancia: Non credo che questo sia un momento in cui è utile mettersi contro qualcuno. Bisogna trovare un compromesso: soluzioni, vertenze e questioni legali, devono essere approntate in fretta, perché dalla prossima settimana avremo Giove opposto. Nulla di grave! Secondo l’Oroscopo Paolo Fox siamo noi a manovrare il nostro destino, ma con stelle amiche riusciamo a fare di più, con stelle un po’ ostacolanti c’è un’ansia di base. Potreste sentirvi non abbastanza forti per andare avanti e non abbastanza supportati.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Cosa si aspettano Scorpione e Sagittario?

Scorpione: Questa giornata è intrigante: hai delle buone capacità di azione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox chi rinnova un contratto potrà ottenere qualcosa di più, ma vorrà maggiori garanzie. Occupati delle cose che ti danno piacere: te lo dico in vista di un fine settimana che davvero potrà essere dalla tua parte. Non sottovalutare nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Sagittario: Questa settimana è giù, perché la prossima si va su! Lentamente recuperi, ma ad oggi, cos’hai nelle mani? Progetti, programmi, ma poco a livello pratico. Per fortuna tu hai talmente tante idee da realizzare che, anche se qualcosa non dovesse andare a buon fine, sei sempre pronto a balzare altrove. È un periodo che può darti un’occasione per cambiare vita. Attenzione ai rapporti d’amore che hanno avuto problemi in passato.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox dal 2 all'8 maggio/ Classifica settimanale: sorridono Ariete...

© RIPRODUZIONE RISERVATA