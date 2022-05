Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2022/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox propone le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda la giornata di martedì 3 maggio 2022 nella rubrica quotidiana in onda su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox, il martedì del Capricorno

Capricorno: Approfittate anche voi, come Cancro e Ariete, di questa e della prossima settimana, perché, se c’è da affrontare dei soci, dei collaboratori e chiarire qualcosa che non va, o adesso o mai più! Secondo l’Oroscopo Paolo Fox banco di prova, per questa situazione astrologica, saranno le due settimane in arrivo. Con un po’ di attenzione e reciproca comprensione non ci saranno problemi insormontabili, ma chi agisce con orgoglio o ha un problema d’amore che non riesce a superare deve stare un po’ attento, perché il prossimo sarà un mese un po’ particolare che prenderà spunto da ciò che accade adesso. Se a maggio una storia non va, è difficile che recuperi a giugno e dovrai fare delle scelte.

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Acquario e Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Acquario: Non escludo che tu sia “confuso e felice”, come recitava la canzone: confuso, perché ci son tante discussioni, polemiche e cose da fare, ma sei sereno, molto interessato alla vita, perché queste stelle ti mettono in primo piano. C’è tempo per amare e fare le cose che ti piacciono? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’Acquario è sicuramente una persona molto attenta lavorativamente, ma poi ha bisogno di uno sfogo, di un’uscita di sicurezza che ogni Acquario vuole quando stipula un accordo. È come se qualcuno, in questo periodo, ti volesse confinare e non ti sta bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2022/ La giornata di Bilancia, Scorpione, Sagittario

Pesci: Questa non è la settimana giusta per farsi venire dubbi inutili o malinconie. Bisogna concedersi il lusso di essere felici o perlomeno sereni! Le storie d’amore devono seguire percorsi lineari, altrimenti si rischia qualche difficoltà in più. Bisogna però ricordare che tu sei comunque attratto dalle persone complicate e quelle facili ti piacciono poco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutto ciò che ti scuote, anche facendoti un po’ soffrire, ti fa innamorare, anche se c’è un ostacolo da superare: tu di ostacoli ne hai avuti tanti e questo cielo è benefico per le coppie che si vogliono bene. Chi è solo, non pensi al passato e si dia da fare, chi è in coppia vada avanti. Questo è un oroscopo che accende la voglia di fare e la creatività. Peccato per questa Luna oggi dissonante, perché porta un po’ di stanchezza fisica, ma ci sta. Attenti ai rapporti con le persone che con te vogliono fare il bello e il cattivo tempo e doppia attenzione con i Gemelli che, da sempre nella tua vita, sono croce e delizia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA