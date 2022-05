Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

La consueta rubrica quotidiana su Radio LatteMiele si concentra su Cancro, Leone e Vergine per la giornata di martedì 3 maggio 2022 con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro, previsioni per martedì 3 maggio

Cancro: Cercate di concludere tutto quello che vi interessa entro il 9 di maggio. Maggio sarà un mese che, in certi momenti, annoierà: ti capiterà di vedere il bicchiere mezzo vuoto, piuttosto che mezzo pieno e potresti farti prendere dallo sconforto. Ecco perché queste giornate sono utili! Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi hai decisamente una marcia in più. Non sottovalutare gli incontri. Momento importante anche nelle relazioni d’amore, per chiarire se c’è qualcosa che non va. Chi è impelagato in una causa o questione legale, deve pagare lo scotto di queste stelle, ma soprattutto non prolungare oltre il prendere una decisione.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata di Leone e Vergine

Leone: Mi raccomando di non fermarvi adesso! C’è, in questo cielo, una voglia di farcela molto importante. La competizione, a questo punto, diventa un trampolino di lancio per qualcosa di più, purché sia contenuta: la rabbia non deve avere spazio nella vostra vita. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è fondamentale, in questo periodo, comprendere le proprie capacità, perché chi è consapevole dei propri limiti può superare molti ostacoli. Tra pochi giorni festeggerete anche un bellissimo Giove.

Vergine: Per i nati Vergine, l’inizio di questa settimana è un po’ sottotono. Ci sono delle diatribe, delle tensioni: tu probabilmente vuoi delle cose, ma tante persone sono contro di te. Ti sembra davvero di affrontare ogni giorno un piccolo ostacolo e chi ti circonda sembra aiutarti a metà: lo dico soprattutto a chi ha affrontato una separazione a febbraio/marzo. C’è bisogno di recuperare energia.

