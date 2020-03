Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo 2020/ Gemelli al top, ma lavoro e amore per Vergine e Scorpione…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 3 marzo 2020. Ecco quelli che sono i segni che si possono considerare al top. I Gemelli stanno vivendo un buon momento con la Luna nel segno. Ci sono degli aspetti importanti per quanto riguarda i pianeti che portano a dei rapporti interessanti con gli altri. Il Leone deve assolutamente guardare al futuro con entusiasmo e ottimismo. Potrebbero arrivare delle situazioni davvero molto intriganti se si riuscirà a fare quello che ci si è prospettati. La Vergine deve approfittare assolutamente di questo periodo che potrebbe essere davvero molto intrigante. Attenzione però a farsi travolgere dall’entusiasmo e a non essere dunque obiettivi di fronte alle evoluzioni che questo periodo può regalare. Il Capricorno può essere di fronte a delle rivoluzioni molto importanti, serve forza e determinazione per raggiungere quello che ci si è messi in testa. Attenzione a non arrendersi ma anche ad esagerare e fare il passo più lungo della gamba.

AMORE – Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare il campo dell’amore. L’Ariete rischia di vivere qualche agitazione, discussione. Proprio per questo in amore si è invitati ad agire con un po’ di calma, evitando di ritrovarsi a vivere dei momenti di inutile pressione. La Vergine deve riparare qualcosa e fare attenzione a chi davanti sorride, ma in realtà è contro. Il Sagittario deve fare attenzione a questa Luna opposta che mette sotto pressione, chi ha una storia in crisi da aprile dovrà dire se è dentro o fuori. Per lo Scorpione bisogna fare attenzione alla giornata di domenica che potrebbe portare a una crescita molto interessante, attenzione però a vivere momenti di pressione eccessiva sulle spalle. Chi tra i Pesci ha raccontato qualche bugia avrà ancora marzo per trattare, poi da aprile si dovrà parlare di un dentro o fuori definitivo di una situazione che non si può portare avanti. Il riferimento è alle coppie a rischio, ora si può ancora correre ai ripari, da aprile sarà più difficile.

LAVORO – Ora è il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di soffermarci sul campo del lavoro. La Vergine dovrà fare attenzione soprattutto sopra i 30 anni per quanto riguarda i soldi. Qualcuno se la potrebbe vedere con prestiti e mutui, con la sensazione che bisognerà riparare qualcosa nel più breve tempo possibile. Il Toro è in cerca di tranquillità, magari un pavimento solido su cui camminare. Il Leone si trova in un momento non facilissimo da gestire, ma sicuramente potrebbe avere altre emozioni per quanto riguarda i sentimenti che stanno andando decisamente meglio. La Bilancia ha lavorato dietro le quinte a lungo, tra aprile e maggio ci sarà davvero qualcosa di nuovo e interessante. Il Capricorno è pronto a vivere una rivoluzione importante anche dal punto di vista professionale, ci deve essere però la voglia e la determinazione per riuscire a raggiungere quello che si cerca ormai da troppo tempo.



