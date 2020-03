Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo 2020/ Vergine, Capricorno, Pesci, Sagittario…

Oroscopo: le previsioni di oggi 3 marzo per Vergine, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 marzo 2020, ci porta ad analizzare da vicino Vergine, Scorpione e Sagittario. Vergine: un consiglio è quello di approfittare di questo periodo per trovare risposte migliore. Febbraio ha portato risposte, marzo può portare novità. Se si ha un’età sopra i 30 anni si deve un po’ di accortezza per i soldi, prestiti e mutui. C’è da riparare qualcosa. Attenzione a chi sorride e invece è contro. Scorpione: c’è grande confusione e poi tra l’altro questo stato fisico non aiuta da mesi. Si saranno assorbiti problemi dall’esterno. Si riesce a stare male quasi volutamente cercando cose che non fanno bene. Si vuole prendere una pausa di riflessione. Se si pensa che è giusto farlo non ci si deve mettere in condizioni di pericolo. Si devono esplicitare richieste. Amore domenica giornata interessante. Sagittario: Luna opposta, ancora una volta si è sotto pressione, la si sente più forte quando all’apparenza non ci sono strade da percorrere. Si è avventurosi e più si viene ostacolati e più si rischia di trovarsi di fronte a complicazioni. Chi ha una storia in crisi deve fare attenzione da aprile dentro o fuori.

Paolo Fox, oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Ora è il momento con l’oroscopo di Paolo Fox di soffermarci su Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: periodo di rivoluzioni importanti nei confronti di cosa interessa, ora o mai più questo è il motto. Nei rapporti con i parenti se ci sono questioni legate alla casa si deve essere cauti ma se si chiude una porta si apre un portone. Acquario: si può migliorare la vita sentimentale, Saturno a fine mese può liberare da un peso. Nel destino c’è una situazione che non si può bloccare. Evidentemente tra marzo e aprile o per un torto subito o per un’esigenza di vita si dovrà voltare pagina. Pesci: come nelle ultime 24 ore si devono fare solo le cose più importanti, c’è tensione determinate da una Luna passeggerà. Si può recuperare un legame importante? Dipende.

