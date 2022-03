Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Giornata importante per i 12 segni zodiacali. Come di consueto Oroscopo Paolo Fox, che arriva attraverso i canali di Radio Latte Miele. Come andrà la giornata? Ce lo dice proprio l’astrologo. Ecco le previsioni di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, ritrovate serenità

Ariete, il ritorno della luna nel segno può cambiare il vostro cielo in senso positivo, grazie anche alla buona posizione di Saturno in questa giornata. L’interpretazione del momento è che nonostante un periodo luminoso in previsione, già da adesso potete iniziare a lavorare per raggiungere ottimi risultati: presto potrebbero arrivare belle novità. Il nervosismo è ancora una costante in determinati momenti: sarà importante affrontare i giorni seguenti ritrovando la giusta stabilità, come consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone e Sagittario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Leone, siete decisamente molto impegnati in questo momento con evidenti preoccupazioni che vi distraggono dal vostro cuore e dunque dall’amore. L’arrivo di Venere in opposizione può aiutarvi nell’osservare con maggiore chiarezza i vostri rapporti: l’Oroscopo Paolo Fox vi consiglia dunque di fare chiarezza in voi.

Sagittario, farvi notare è una vostra peculiarità, soprattutto per chi sente la necessità di essere amato e apprezzato e dunque di mettersi in mostra. Tale condizione si ripercuote tanto sulla vita professionale quanto su quella sentimentale. Consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: cercate di dedicarvi all’amore sfruttando la posizione attiva di Venere.

