Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Periodi diversi, periodi contrastanti per i 12 segni zodiacali, che in questa giornata si troveranno ad affrontare un momento piuttosto importante, ognuno in vari ambiti. L’Oroscopo Paolo Fox ci dà le sue previsioni attraverso i canali di Radio Latte Miele. Cosa aspettarsi per la giornata in corso? Qui le previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, c’è tensione

Cancro, la tensione del periodo precedente persiste, con Venere e Marte decisamente agitati in questo momento che dunque influenzeranno anche il tuo umore. Chi ha subito tensioni forti negli scorsi mesi non può attendersi una svolta imminente: ci vuole pazienza per tornare a star bene e ad essere sereni. Passo dopo passo ricomincerete a ritrovare l’equilibrio soprattutto in ambito lavorativo, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, periodo pesante ma…

Scorpione, dopo un inizio settimana difficile siete sulla via del recupero. In amore a volte è più giusto accettare determinate situazioni piuttosto che rimuginare ad oltranza e portare avanti dei conflitti inutili. L’Oroscopo Paolo Fox dice che arrabbiarsi in questo momento non è proficuo, sopratutto per chi ha recuperato un rapporto rilevante.

Pesci, questa settimana può essere decisiva se c’è un progetto da ultimare nonostante un periodo decisamente pesante. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: cercate di sfruttare il passaggio di Venere, in orbita in questi giorni, e approfondite i rapporti d’amore liberandovi delle relazioni poco sincere e produttive. Sapete come fare.

