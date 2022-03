Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle…

Appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche in questo giovedì 3 marzo. Come andrà la giornata di oggi? Ce lo dice l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele. Cosa ci possiamo aspettare? Ecco le previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario, segni di aria.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, piedi per terra

Gemelli, tenere i piedi per terra dovrebbe essere il vostro mantra soprattutto in ambito sentimentale, dove state vivendo un periodo non propriamente felice e semplice. Giove è ancora in posizione ambigua, per cui è necessario riflettere prima di fare scelte azzardate, perché potreste pentirvene. In ogni caso da maggio partirà un periodo decisamente proficuo sia in ambito lavorativo che sentimentale: parola dell’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia e Acquario, che giornata sarà secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox?

Cari Bilancia, da diverso tempo siete alla ricerca del giusto equilibrio, simbolo del vostro segno, sopratutto a discapito delle persone che nutrono una scarsa considerazione nei vostri confronti, che avete voglia di sorprendere. Da domenica la situazione migliora, ma attenzione a prendere decisioni troppo affrettate dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario, siete alla ricerca di amori importanti, sia di amicizia. In questo momento avete bisogno di avere al vostro fianco rapporti profondi. Di recente alcune distrazioni hanno lasciato prevalere il nervosismo, ma la vostra forza avrà la meglio sul periodo. Dunque cercate di essere tranquilli e vedrete che tutto arriverà in modo naturale.

