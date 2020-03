Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo/ Classifica: Toro e Scorpione top (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 marzo: segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta per oggi, 3 marzo, a soffermarci sui segni in crescita quelli a quattro stelle cioè Vergine, Bilancia, Acquario e Pesci. Vergine: si fa spesso i seri, ma si è governati da Mercurio che in astrologia rappresenta il divertimento e l’aspetto ludico della vita. In caso di grandi problemi ci si blocca e finché non si risolve la questione non si va avanti. Forse si dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Bilancia: l’atteggiamento che gli altri hanno nei confronti di questo segno è molto importante. Si è molto spesso carini nei confronti degli altri. E’ importante una certa formalità. Attenzione se ci sono state tensioni in amore si può recuperare. Acquario: Saturno dice che così non si può andare avanti, ci si defila da una certa situazione. Attenzione perché è un momento in cui non si cerca il pelo nell’uovo, ma se qualcuno dice di fare attenzione si potrebbe rivedere la propria vita. Pesci: la Luna è dissonante al mattino, ma nel pomeriggio va meglio. Si deve scegliere se continuare a sbagliare e fare delle scelte controcorrente oppure se lasciarsi andare da una corrente che porta lontano.

Toro, Scorpione e Capricorno segni al top

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox quelli che meritano cinque stelle cioè Toro, Scorpione e Capricorno. Toro: c’è un marzo bello, ma aprile e maggio saranno in ritardo. Si deve mettere tutto in chiaro fin da oggi. Da giovedì Venere entra nel segno zodiacale, arriverà dunque il momento importante in cui si dovrà parlare d’amore. Si sente che molto sta cambiando nella vita, perché cambino ci vuole del tempo. Si cercano validi alleati. Scorpione: giovedì sarà una giornata molto speciale. Rispetto alla settimana scorsa, entro la fine di dicembre, sta tornando il coraggio di mettersi in gioco e l’ottimismo. Capricorno: a volte nella vita si amano anche i colori scuri, tendenzialmente si ama il nero e magari anche essere elegante. E’ un bellissimo colore che indica l’infinito. E’ un momento importante per stabilire delle tappe. Questa giornata porta delle rassicurazioni persino in amore se si cercano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA