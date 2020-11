Oroscopo Paolo Fox oggi 3 Novembre 2020/ Ariete, Leone, Acquario, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche dell’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 3 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Questa giornata invita a liberarsi di un peso e a concludere alcuni discorsi che se si dovessero protrarre ancora potrebbero causare qualche problema. Marte nel segno sembra donare a questo periodo una particolare irrequietezza, alimentando alcuni dubbi. Toro: In amore la situazione sembra non dare grandi soddisfazioni, ma si potrà contare su delle buone possibilità per tutti quei progetti avviati recentemente. Nonostante le nuove imprese siano favorite, bisognerà tenere sotto controllo le spese, in quanto la situazione economica potrebbe incontrare qualche difficoltà imprevista. Gemelli: Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo periodo, queste giornate sembrano regalare un grande vigore. In queste ore sarà possibile mettere a frutto tutto il proprio ingegno, sfruttando efficacemente anche quelle situazioni che a prima vista potevano dare l’impressione di costituire un ostacolo. Cancro: L’assetto di Marte, Giove e Saturno sembra dar vita ad una situazione astrologica ancora un po’ conflittuale che potrebbe veder nascere alcune piccole tensioni con l’ambiente circostante: in questi giorni potrebbero verificarsi discussioni, specialmente se ci si trova a dover lavorare in una situazione non molto favorevole.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Sul piano lavorativo sembrano continuare ad esserci diverse difficoltà che potrebbero rendere faticoso e difficile ottenere gli obbiettivi che ci si era prefissati, ma Venere e Marte in aspetto favorevole sembrano indicare una situazione sentimentale capace di consolare. Le emozioni sembrano riuscire a regalare grandi gioie. Vergine: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox i numerosi impegni con cui ci si è dovuti confrontare durante gli ultimi tempi sembrano lasciare a queste giornate una sensazione di forte pressione che potrebbe rendere queste ore faticose e poco soddisfacenti, ma bisogna riuscire a tenere ben presente il valore di tutto ciò che si è fatto. L’amore sembra iniziare una fase di recupero e con l’arrivo di Dicembre si potrà godere di emozioni molto interessanti. Bilancia: Venere nel segno potrebbe regalare a queste giornate un po’ di serenità in più. Nonostante possano continuare ad esserci difficoltà ed imprevisti, ora sembra finalmente possibile riuscire ad assumere un atteggiamento diverso che potrebbe permettere di affrontare i problemi senza doverli negare e senza scontrarsi con le situazioni in maniera troppo diretta. Scorpione: Il fine settimana appena trascorso sembra essere stato piuttosto pesante, ma potrebbe anche aver contribuito a risolvere alcune importanti questioni: chi è riuscito a sfruttare quelle giornate per liberarsi di un pensiero ora potrà finalmente affrontare alcune situazioni con maggior leggerezza. Attenzione alla sfera economica.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox l’ottimismo che da sempre contraddistingue questo segno sembra essere stato definitivamente recuperato, ma queste ore invitano a fermarsi e a riflettere attentamente sulle situazioni che si stanno vivendo per riuscire a compiere le scelte più opportune. Capricorno: Non sembrano esserci grandi difficoltà, ma l’inizio di questa settimana sembra invitare a prendersi una pausa. L’agitazione che ha caratterizzato la giornata di ieri sembra prolungarsi anche in queste ore, creando un po’ di fermento e dando vita ad alcuni piccoli scontri: attenzione a non dire cose di cui poi ci si potrebbe pentire. Acquario: Questo martedì sembra presentarsi come molto favorevole: Mercurio nel segno potrebbe contribuire a far in modo che alcune scelte inevitabili si trasformino in delle interessanti opportunità. Pesci: L’Oroscopo Paolo Fox rivela che mentre sul lavoro sembra di poter contare almeno su un parziale miglioramento legato ad alcune novità improvvise, l’ambito sentimentale continua ad essere piuttosto intricato e i repentini sbalzi di umore che contraddistinguono queste giornate potrebbero contribuire in maniera negativa.



