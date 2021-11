Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 novembre 2021/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche oggi, mercoledì 3 novembre 2021, per scoprire cosa il futuro riserva ai segni dello zodiaco. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa accadrà nelle prossime ore ad Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Acquario...

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno ancora vivendo alti e bassi, per cui sarà fondamentale riuscire a gestire il momento. “L’ariete sta facendo lavorare la propria mente ed è importante che in queste 24 ore si mantenga la calma, un ariete calmo non esiste poiché l’ariete è vivace, un pioniere. L’ariete è un bel segno perché a furia di portare avanti i suoi progetti, nonostante tutto, riesce nel tempo ad ottenere i risultati, con molta pazienza anche nei confronti di se stesso. La pazienza deve essere trasferita in amore, in questi giorni sarai più battagliero”, queste le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Toro, Capricorno e Vergine...

È sicuramente più tranquillo, invece, il Toro, che sta vivendo un periodo ottimale: “Già dall’anno scorso Urano ti sta chiedendo di cambiare strada e quelli che un tempo ti facevano paura, ora non ti fanno più impressione, cavalchi l’onda e pretendi quello che ti spetta. Sia nel lavoro, se hai una libera professione o magari in amore devi essere più deciso. Forse c’è qualcuno che seguirà una nuova strategia; attenzione sempre con i soldi”.

Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Può sorridere, secondo l’oroscopo Paolo Fox, anche chi è nato sotto il segno dei Gemelli: “I gemelli non devono perdere di vista un atteggiamento positivo, queste sono giornate vantaggiose, oggi hai una bella luna, un buon weekend. Tra venerdì e sabato potresti ricevere un messaggio speciale e se fosse d’amore, ancora meglio. Dovrai protestare con un ente e avrai qualche fastidio burocratico”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 ottobre 2021/ Acquario al top, Capricorno e Pesci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA