Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 novembre 2021/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

È il momento di andare a scoprire quali previsioni ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per oggi, mercoledì 3 novembre 2021. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente si esprime in merito a cosa accadrà nella giornata durante la sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. È per questo motivo che siamo pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa pagina l’approfondimento per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno e Acquario

Non è un buon momento, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Capricorno. “Gli ostacoli ci sono sempre nella tua vita, l’ambizione e tanto altro. Questa giornata potrebbe essere leggermente sotto tono, quindi non agitare troppo le acque, ci sono delle cose in ritardo. Detesti le persone che perdono tempo, ma specialmente fanno perdere tempo a te. Si apre una fase molto importante in amore”.

Anche l’Acquario, allo stesso modo, ha vissuto momenti migliori. “Chi è nato sotto questo segno non è molto forte. Hai Giove nel segno, quindi in lavoro una nuova strategia potrebbe essere vincente, però non ti senti in piena forma, quindi devi trovare un pò di tranquillità. Chi ha dei problemi cercherà di farsi controllare, ma forse c’è solo noia e fai qualcosa per te stesso, una passeggiata, ritrovare serenità, sport. Attenzione ai soldi”.

Pesci, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

Va meglio, anche se non al top, secondo l’oroscopo Paolo Fox, a coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci. “In questi giorni potrai essere colpito da intuizioni importanti, hai vissuto dei momenti negativi, ma recupererai. Quelli che devono fare un grande progetto con il partner potranno metterlo in opera. Attenzione ai rapporti con persone diverse da te per ceto sociale, cultura o età, delle volte volte cerchi delle sfide. Se ci sono questioni di famiglia in sospeso ne devi parlare ora”.

