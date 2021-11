Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 novembre 2021/ Scorpione in amore, Bilancia e Sagittario…

Siete ansiosi di scoprire cosa ha previsto l’oroscopo Paolo Fox per voi per oggi, mercoledì 3 novembre 2021? Allora siete capitati proprio sulla pagina adatta. L’esperto di astrologia, infatti, nelle scorse ore si è espresso nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per rivelare quel che dicono gli astri. In questo approfondimento vedremo cosa accadrà ai nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Scorpione

La Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è ancora fin troppo timorosa, ma le cose possono andare meglio. “Se in amore una situazione non funziona, ma tu ci tieni, cerca di scaldare l’ambiente, cerca di trovare l’intimità perduta. Non devi temere nulla, perché se c’è qualcosa che non funziona, sarai proprio tu a dire basta, di solito quando questo avviene non si soffre, anche in caso di chiusura. Liberazione in vista, se hai un rapporto di coppia da tempo, può capitare di sentirsi attratti di un’altra persona”.

È decisamente un buon momento, invece, per lo Scorpione. “Tra questo mercoledì e sabato accade qualcosa di speciale, un cambiamento, un’emozione, in questo periodo vorresti stare per conto tuo, non si esclude che chi ha potuto cambiare ufficio, l’abbia fatto. Bisogna aumentare il tasso d’amore, in quanto sono i giorni ideali per parlare di sentimenti in maniera più ottimista”.

Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Alti e bassi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per chi è nato sotto il segno del Sagittario. “Sei sempre in bilico tra situazioni ed emozioni diverse. In generale nella tua vita le cose t’interessano all’inizio. In amore ti piace la prima fase, dell’innamoramento, nel lavoro della progettazione, ma poi quando certe situazioni si ripetono hai bisogno di cambiare. Il sagittario è legato ai viaggi, sia fisici che mentali, tu hai bisogno di evadere e questo ti sposta verso nuovi percorsi. La domenica riscalda le passioni”.

