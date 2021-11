Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 novembre 2021/ Vergine al top, Cancro e Leone…

Cancro, Leone e Vergine: non vedete l’ora di scoprire cosa l’oroscopo Paolo Fox ha in serbo per voi quest’oggi, mercoledì 3 novembre 2021. Ovviamente siete nel posto giusto. Abbiamo raccolto, infatti, le previsioni dell’esperto di astrologia, che come di consueto si è espresso all’interno della sua rubrica Latte e Stelle, in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo dunque cosa dicono gli astri.

Cancro e Leone: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

È un momento al top, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per il Cancro: “Questa settimana sarai premiato, però, anche se hai chiuso una situazione che non ti interessava o se hai cambiato lavoro, ti senti libero, come se non ti sentissi più sottoposto a critiche, come se potessi fare quello che desideri. I giovani che cercano la propria identità professionale in questo periodo potranno iniziare con buone opportunità. All’inizio potresti sentirti spazientito, ma l’esperienza conta e i suggerimenti delle stelle arriveranno”.

Non può dire lo stesso, invece, il Leone. “I nati sotto questo segno si trovano in una situazione di lieve sconforto. Forse hai accettato un impegno troppo faticoso, ma non lo ammetterai mai. Spesso t’interessi alle questioni nuove, sei progettuale e non ti tiri indietro se ci sono situazioni nuove. Il leone è uno che ama la battaglia. In questi giorni hai voglia di cavalcare l’onda, ma niente esclude che potrai trovarti di fronte a un superiore che t’impone di fare ciò che non vuoi fare”.

Vergine, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Per i nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sono in arrivo buone speranze. “Stai vivendo un crescendo importante e qui bisogna capire qual è la tua attività. Da venerdì avrai un transito di mercurio e venere molto attivo. Potresti avere una bella soddisfazione nei confronti di persone che un tempo hanno parlato male di te o ti hanno messo in disparte. Voci di corridoio positive in arrivo, molti diranno la verità”, ha detto l’esperto.

